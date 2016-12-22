明年有11.7萬戶交屋 降價求售不利房市

2016-12-22

〔記者徐義平／台北報導〕即使北市緩漲「豪宅」房屋稅，甚至中央、地方政府陸續喊出「不打房」的言論，多數受訪民眾仍看跌明年房價，根據房仲業者昨發布的明年第一季房市趨勢報告，高達64%的受訪民眾看跌房價，其中51%認為明年房價仍有5%~10%的跌幅。

至於，買賣雙方對於成交價格的認知則仍有一段落差，高達41%的受訪民眾認為，實價揭露價格低於15%~20%才願意進場購屋；反觀屋主售屋心態，高達48%認為實價價格正負5%是理想的售價。由此看來，買賣雙方對於價格的認知差距仍大。

永慶房產集團業管部協理林泰隆指出，即使整體房市看跌趨勢不變，但大幅看跌房價的比重已經趨緩，甚至部分欲購屋民眾開始認同目前房價修正的幅度。

對於明年買氣看法，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年全年買賣移轉棟數頂多24~24.5萬棟，幾乎可以確定創25年以來新低，此外，觀察第四季中古屋的成交均價表現，與上季相比，六都中除高雄跌幅3.9%、桃園2.5%較明顯外，其餘四都均呈現2%上下的微幅震盪走勢；若以每年跌幅來看，則均出現跌幅收斂的趨勢。

他預測明年房市買氣可望小幅回升，主因是價格修正已經相對收斂，預期精華區仍有5%跌幅、蛋白、蛋殼區等供給量大的重劃區則有5%~10%的跌幅，加上賣方持續讓利，願意「以價換量」的結果，多少能夠提升買氣。

不過，未來房市還有一大隱憂，根據統計，2014年全年至2015年上半年「新屋開工戶數」，若以八成推估會在2017年交屋，葉凌棋估計，全台有11.7萬戶交屋潮湧現，其中新北市2.7萬戶最多，桃園2萬戶，台中也有1.6萬戶；若以各都會區買賣移轉棟數來換算，新北、桃園與台南占比達三成以上，葉凌棋補充，大量交屋潮預計有部分將轉為新供給，將會增加市場賣壓，新屋降價求售的狀況恐持續。