炒股失利涉洩密 調查官楊肇忠被起訴
2016-12-22
〔記者錢利忠／台北報導〕調查局北部機動工作站調查官楊肇忠，沉淪股海虧損上千萬，為籌股款及償債，竟偷翻其他調查官的案卷筆錄，聯繫股市作手鄧福鈞，向鄧借得110萬元，並趁檢調偵辦群聯電子假帳案時，傳LINE貼圖給鄧洩漏搜索行動，使鄧放空群聯獲利1104萬元，台北地檢署昨依圖利、洩密及內線交易等罪將楊起訴；鄧依內線交易罪起訴。
全案昨移審台北地院，法官最後裁准楊、鄧各以50萬、300萬元交保，均限制出境。
起訴書指出，今年8月5日，楊肇忠被指派支援群聯假帳案搜索任務，他於當日早上傳LINE給鄧福鈞：「不要碰IC設計。」之後鄧追問：「不要碰群聯？」楊即回傳貼圖暗示鄧不要碰群聯股票。當日早上11點8分至下午1點20分，鄧以融券放空群聯170張，重大訊息曝光後4天，鄧才於8月10日融券回補，獲利1104萬元。
103年起，楊肇忠操作當沖交易虧損上千萬，迄今仍欠親友900多萬元；去年8月13日他支援北機站同事偵辦晟銘電子炒股案，負責訊問並結識捲入該案的鄧福鈞，他為籌股款，竟於去年9月30日偷翻晟銘案承辦調查官的案卷筆錄，取得鄧的聯絡方式後，再到北機站旁的超商以公用電話向鄧借款，至今年7月7日止共向鄧借110萬元未還。
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