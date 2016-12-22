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宏益Q4營運脫離谷底

2016-12-22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕加工絲最近好熱！近期有中國與越南轉單效應、進入明年第1季秋冬服裝需求，台灣加工絲廠急單湧現，加工絲大廠宏益（1452）近來調整產品結構有成，累計合併營收負成長情況逐月收斂；法人看好宏益自第4季起營運狀況將脫離谷底，今年EPS上看1.4元，有望創歷史次高，近來股價表現強勢，昨日股價來到20.85元，股價淨值比1.17。

以競爭樣態觀之，中國與台灣的加工絲價差縮小，台灣受惠轉單效應，且需求回溫，成本應可完全轉嫁。而TPP破局後，不存在「從紗開始」的規定，台灣在越南紡織供應鏈的加工絲大宗貨轉回台灣本土採購。目前台灣加工絲產能約每個月5萬噸，估計回流訂單約有5000噸。

宏益表示，目前急單湧現，訂單能見度保守看是1個月；目前宏益高階產品營收佔比約55%、大宗貨品營收佔比45%。宏益的產品9成是內銷，11月營收1.68億元、年增9.65%。

據悉，宏益正在進行假撚機汰舊換新計畫，屆時高值化產品的產量將提高；並規劃購地，能省下現有對外租賃倉庫的費用，如此資產增加、租金費用下降，最快2018、2019年將對EPS有實質貢獻。法人對宏益給予買進評等，目標價設在26元。

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  • 加工絲大廠宏益近來調整產品結構有成，累計合併營收負成長情況逐月收斂。（圖擷自宏益網站）

    加工絲大廠宏益近來調整產品結構有成，累計合併營收負成長情況逐月收斂。（圖擷自宏益網站）

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