屈臣氏明年衝550家店 業績估增1成
2016-12-22
〔記者楊雅民／台北報導〕藥妝連鎖店競速開店，龍頭屈臣氏明年總店數將達550家，並計畫在五都開設約300坪的大型店，目標要帶動業績成長1成。
屈臣氏首席營運長弋順蘭（見圖，記者楊雅民攝）表示，今年台灣零售市場成長動能緩慢，影響消費者信心，但屈臣氏整體業績、來客數、市佔率仍有個位數成長，成長率是過去5年來最高的1年。她說，今年屈臣氏截至目前為止已淨增24家分店，並改裝約110家舊店型，帶動全台總店數達520家，坐穩藥妝龍頭地位，改裝店業績皆呈現2位數成長。
弋順蘭指出，2017年是屈臣氏登台30週年，將持續改裝100家舊店，並同步拓店，將導入更多元化的門市型態，同時率先在中南部或新北市開設約300坪的大型店。
在電子商務部分，明年計畫與更多跨境平台合作，進軍東南亞市場，以台灣製造的商品為主打，祭出台灣網站訂購，海外直送，可望帶動網路商店業績倍增，衝破10億元。
康是美啟動變臉計畫
康是美也斥資逾億元，啟動康是美有史以來最大規模的門市變臉計畫，以時尚紫、質感黃、健康綠、生活藍4款色調，推出4大風采店。目前全台已有30多家風采店，改裝後帶動單店業績成長2~3成，預估今年總店數衝破400家大關。
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