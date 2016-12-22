| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 財經

得力越南廠 打造紡織一條龍

2016-12-22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕無懼TPP停擺、不受返美製造話題影響，UA概念股得力（1464）在越南建廠擴產計畫照常進行，將花費1億美元（約32億台幣）打造布料、染整、成衣一條龍的生產基地。

得力在越南平陽制定3年建廠計畫，除了現有的織布、染整外，更要向下游延伸至成衣製造，去年迄今已投入10億台幣，總資本支出上看32億台幣。該生產基地占地23公頃，計畫分成3期，第1期生產將於明年上半年在廠房建成、設備人員進駐啟動投產，產能預估150萬碼布，第2、3期佈局成衣製造，預計2018年能夠將投資轉換為營運績效。

得力前3大品牌客戶為UA、Adidas、Uniqlo，分別佔營收20%、10%、8%，UA下修財測有反映到對得力訂單；得力11月營收7.34億台幣，年增2.69%；累計前11月營收為68.03億台幣，年增6.66%。

廣告
  • 得力在越南建廠擴產計畫照常進行，將打造布料、染整、成衣一條龍的生產基地。（圖擷自得力實業網站）

    得力在越南建廠擴產計畫照常進行，將打造布料、染整、成衣一條龍的生產基地。（圖擷自得力實業網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 得力 成衣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：得力越南廠 打造紡織一條龍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.