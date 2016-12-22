得力越南廠 打造紡織一條龍

2016-12-22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕無懼TPP停擺、不受返美製造話題影響，UA概念股得力（1464）在越南建廠擴產計畫照常進行，將花費1億美元（約32億台幣）打造布料、染整、成衣一條龍的生產基地。

得力在越南平陽制定3年建廠計畫，除了現有的織布、染整外，更要向下游延伸至成衣製造，去年迄今已投入10億台幣，總資本支出上看32億台幣。該生產基地占地23公頃，計畫分成3期，第1期生產將於明年上半年在廠房建成、設備人員進駐啟動投產，產能預估150萬碼布，第2、3期佈局成衣製造，預計2018年能夠將投資轉換為營運績效。

得力前3大品牌客戶為UA、Adidas、Uniqlo，分別佔營收20%、10%、8%，UA下修財測有反映到對得力訂單；得力11月營收7.34億台幣，年增2.69%；累計前11月營收為68.03億台幣，年增6.66%。