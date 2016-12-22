華碩Zenbo機器人 首批限量168台
2016-12-22
〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）董事長施崇棠昨日帶著Zenbo機器人亮相，施崇棠宣布明年1月1日在台灣預購，首批限量168台，售價分別是19900元、24900元。施崇棠表示，自己86歲的母親也很愛Zenbo，Zenbo從誕生到懂事，最開心的人就是自己，終於可以放心把Zenbo介紹給全台灣的家庭，讓Zenbo成為大家的家庭生活小幫手。
Zenbo獨家與日本倍樂生集團合作，將巧虎家族整合進Zenbo，還和警政署合作智慧居家安全聯防計畫，施崇棠表示，Zenbo開發者網站及開發者論壇已於11月陸續上線，希望透過大家合作讓Zenbo進化得更快、更強，Zenbo開發者計畫除提供開發者SDK外，還提供圖形化編程工具及故事編輯器，讓開發者可快速上手。
Zenbo原本希望趕在今年耶誕節開賣，現在決定明年1月1日先在台灣預購，歐美上市時間未定。
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