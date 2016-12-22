蔣尚義任中芯獨董 事先已知會張忠謀
〔記者洪友芳／新竹報導〕中國晶圓代工大廠中芯國際昨宣布，委任前台積電共同執行長蔣尚義為該公司第3類獨立非執行董事，20日起生效，此消息震撼業界；台積電表示，蔣要出任前，已跟台積電董事長張忠謀先溝通過，因獨董僅參與董事會決策討論與公司治理，沒有加入經營團隊，相信蔣不會做出損害台積電利益的事情。
台積電利益應無損
中芯昨宣布，蔣尚義從12月20日起擔任該公司獨立董事，根據服務合約，蔣尚義有權獲得4萬美元（約128萬台幣）的年度現金酬金及18萬7500股可供認購普通股，另有18萬7500股受限制股份。
蔣尚義目前人在美國，無法取得聯繫；台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，蔣尚義已退休，目前已無擔任台積電任何職務，過去他在台積電長達16年，對該公司貢獻大，公司對他也很敬重，相信以他的為人處事，即使出任中芯獨董，也不會做出有損台積電利益的事。台積電目前持有中芯0.5%股權。
半導體業界指出，中芯目前首席執行長與執行董事為邱慈雲，他曾任台積電廠長，與台積電高階主管都熟識，在蔣尚義之前，中芯也找過其他卸任台積電高階主管任獨立董事，但當事人認為不妥而婉拒：蔣尚義應該是考量獨立董事沒有參與經營，僅提供決策與公司治理意見，不會影響台積電而首肯出任中芯獨立董事。
聯電等二線廠衝擊較大
也有業界認為，台積電已量產10奈米製程，且居全球晶圓代工霸主地位，中芯才量產28奈米製程，雙方差距極大，蔣尚義出任獨立董事，如果對中芯有幫助，衝擊到的是聯電等二線晶圓代工廠。
現年70歲的蔣尚義，在半導體業具極高輩份，曾是張忠謀很信任的研發大將，也受台積電內部敬重，被暱稱「蔣爸」：蔣尚義於1997年回台加入台積電任職研發副總經理，帶領團隊一路自主研發0.25、0.18、0.15、0.13微米及90、65奈米世代，為台積電在半導體業創造不少重要里程碑，奠定技術領先的競爭優勢。
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