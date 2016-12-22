官方挺面板 JDI獲750億日圓增資
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本顯示器公司（JDI）週三聲明指出，半官方基金「日本產業革新機構」（INCJ）將額外挹注資金750億日圓（約新台幣204.2億元），包括由該公司向INCJ發行450億日圓可轉換債券，及由INCJ提供一筆300億日圓次順位貸款；並將JOLED面板公司持股提高至51%。
NHK電視台（日本放送協會）在上述官方聲明前率先報導這項消息，促使日本顯示器股價盤中飆高11%、創逾1年新高，最後收漲2.5%，至366日圓。
日本顯示器是蘋果公司iPhone手機面板的供應商，在全球手機需求日趨飽和之際，受到南韓和中國對手削價搶市占的競爭衝擊，促使這家日本旗艦面板供應商的核心業務萎縮，邁向連續第3年度虧損。
日本顯示器表示，將運用INCJ所提供的資金，發展OLED（有機發光二極體）顯示器。OLED面板技術可使手機等行動裝置的螢幕更鮮明且更省電，日本顯示器最大客戶蘋果正考慮最快於明（2017）年次世代iPhone手機採用OLED螢幕。
金融服務機構BGC Partners日股銷售主管安沃札德（Amir Anvarzadeh）分析，日本顯示器幾乎用完現金，INCJ的注資可有幾個綜合功效，包括用來從事OLED的研發、重新啟動已閒置的液晶螢幕（LCD）工廠，以及不讓日本面板業走向倒閉。
日本顯示器週三也宣布，將JOLED的持股由目前的15%提高至51%，透過INCJ持股轉移來完成；該公司正尋求降低行動裝置的依賴，分散一部份業務至汽車、虛擬實境裝置、高階筆電，或保健和教育等領域，「南韓製造業者積極行銷OLED面板，使競爭環境更激烈」。
JOLED主要製造中大型OLED面板，正在發展製造解析度較低、卻更便宜OLED螢幕的新方法。日本顯示器則主要製造高品質、用於手機、汽車和電腦的液晶面板。安沃札德指出，OLED研發是「長期投資」，夏普（Sharp）和日本顯示器都說尚未接近可供應大量螢幕的階段，或許要到2019年才能取得一些數量增長。
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