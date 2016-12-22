德銀再爆醜聞 俄分行員工非法炒股

2016-12-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕俄羅斯央行指控德意志銀行俄羅斯分行前股票交易部門主管希洛夫（Yuri Khilov）涉嫌與其親戚進行價值3000億盧布（48.7億美元）的非法市場操作，兩年半內獲利2.55億盧布（410萬美元）。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯央行向媒體表示，希洛夫在2013年1月到2015年7月間進行市場操作，以德銀倫敦分行名義下單後，幾分鐘之內在親戚名下的帳戶買賣股票，前後獲利約2.55億盧布。

俄羅斯央行市場違規監管部門主管Valery Lyakh指出，該行與德國金融監管機關展開的聯合調查中，發現該員工操縱市場的證據，相關資料已經遞交給執法單位。Valery Lyakh表示，「我們注意到交易量存在明顯偏差，且這些交易都是來自同個對象」。另外，央行也正在調查可疑的交易是否可回溯至2009年。

德意志銀行則表示，銀行已對希洛夫進行內部調查，目前該名員工已經離職。德銀發言人說，調查結果已送交監管機關，德銀將「努力打擊不法行為，並密切配合當局的調查行動」。

彭博報導，2015年德銀被指控讓俄羅斯客戶透過其分行，以「鏡子交易」方式跨國轉移資金，遭到美國等國際監管機關調查，德銀也因此案開除了幾名被指控涉嫌進行100億美元可疑交易的員工，並在今年關閉了俄羅斯分行的銀行和股票業務。另外，美國司法部對德銀住宅抵押擔保證券（RMBS）誤導投資人一案的調查，也還在進行當中。