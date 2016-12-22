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德銀再爆醜聞 俄分行員工非法炒股

2016-12-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕俄羅斯央行指控德意志銀行俄羅斯分行前股票交易部門主管希洛夫（Yuri Khilov）涉嫌與其親戚進行價值3000億盧布（48.7億美元）的非法市場操作，兩年半內獲利2.55億盧布（410萬美元）。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯央行向媒體表示，希洛夫在2013年1月到2015年7月間進行市場操作，以德銀倫敦分行名義下單後，幾分鐘之內在親戚名下的帳戶買賣股票，前後獲利約2.55億盧布。

俄羅斯央行市場違規監管部門主管Valery Lyakh指出，該行與德國金融監管機關展開的聯合調查中，發現該員工操縱市場的證據，相關資料已經遞交給執法單位。Valery Lyakh表示，「我們注意到交易量存在明顯偏差，且這些交易都是來自同個對象」。另外，央行也正在調查可疑的交易是否可回溯至2009年。

德意志銀行則表示，銀行已對希洛夫進行內部調查，目前該名員工已經離職。德銀發言人說，調查結果已送交監管機關，德銀將「努力打擊不法行為，並密切配合當局的調查行動」。

彭博報導，2015年德銀被指控讓俄羅斯客戶透過其分行，以「鏡子交易」方式跨國轉移資金，遭到美國等國際監管機關調查，德銀也因此案開除了幾名被指控涉嫌進行100億美元可疑交易的員工，並在今年關閉了俄羅斯分行的銀行和股票業務。另外，美國司法部對德銀住宅抵押擔保證券（RMBS）誤導投資人一案的調查，也還在進行當中。

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  • 俄羅斯央行指控德意志銀行俄羅斯分行前股票交易部門主管希洛夫涉嫌與其親戚進行價值3000億盧布的非法市場操作，兩年半內獲利410萬美元。圖為德銀位於莫斯科的俄羅斯總部。（路透）

    俄羅斯央行指控德意志銀行俄羅斯分行前股票交易部門主管希洛夫涉嫌與其親戚進行價值3000億盧布的非法市場操作，兩年半內獲利410萬美元。圖為德銀位於莫斯科的俄羅斯總部。（路透）

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