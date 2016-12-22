〈國際現場〉福斯同意召修8.3萬輛柴油車

2016-12-22

福斯汽車與美國環保署（EPA）等監管機關和車主達成10億美元（約新台幣321億元）賠償協議，同意召修或購回8.3萬輛3000c.c.柴油車，以解決柴油門事件爭議。《紐約時報》報導，這將是美國消費者集體訴訟史上和解金額最高的案例。

美國司法部和加州空氣資源局發布的聲明中指出，福斯汽車需支付2.25億美元用以抵銷過量排廢對環境的影響，另外支付2500萬美元支持零排放車輛計畫。車主也將獲得福斯汽車的賠償，但確切金額仍在討論當中。

去年9月福斯汽車爆發排氣測試造假醜聞，為使排放數據好看，安裝作弊軟體在柴油車上。週二的協議適用於福斯汽車2009至2016年出廠的福斯、奧迪（Audi）及保時捷（Porsche）等車款。

（編譯王惠慧）