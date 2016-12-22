| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 財經

〈國際現場〉福斯同意召修8.3萬輛柴油車

2016-12-22

福斯汽車與美國環保署（EPA）等監管機關和車主達成10億美元（約新台幣321億元）賠償協議，同意召修或購回8.3萬輛3000c.c.柴油車，以解決柴油門事件爭議。《紐約時報》報導，這將是美國消費者集體訴訟史上和解金額最高的案例。

美國司法部和加州空氣資源局發布的聲明中指出，福斯汽車需支付2.25億美元用以抵銷過量排廢對環境的影響，另外支付2500萬美元支持零排放車輛計畫。車主也將獲得福斯汽車的賠償，但確切金額仍在討論當中。

去年9月福斯汽車爆發排氣測試造假醜聞，為使排放數據好看，安裝作弊軟體在柴油車上。週二的協議適用於福斯汽車2009至2016年出廠的福斯、奧迪（Audi）及保時捷（Porsche）等車款。

（編譯王惠慧）

廣告
  • 福斯同意召修8.3萬輛柴油車。（路透）

    福斯同意召修8.3萬輛柴油車。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際現場 柴油車 福斯
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈國際現場〉福斯同意召修8.3萬輛柴油車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.