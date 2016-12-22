〈台股青紅燈〉「小」張忠謀不會背叛

2016-12-22

蔡力行雖與台積電（2330）接班人無緣，但熟悉他的業界人士都清楚，以他與張忠謀曾情同父子般的關係來看，蔡絕對不可能西進中國另闢晶圓代工舞台，來跟台積電硬碰硬，而被冠上背叛的惡名。

蔡是在1989年回台至今，除了近3年擔任中華電董事長，他在台積電任職長達25年，台積電在他的工作生涯佔著舉足輕重地位，感情更是深厚；尤其跟張忠謀曾情同父子，一些台積電高階主管或他昔日部屬，至今跟蔡仍常有往來。

蔡力行在台積電時期，鐵血管理風格被內部稱「小張忠謀」。他戰功彪炳，有效率為台積電建立8吋與12吋晶圓廠建廠標準化流程，推動製程快速往下一代推進量產，台積電共同執行長劉德音、魏哲家都曾是蔡手下的大將。

但一場金融風暴，意外打亂張忠謀欽點蔡的接班佈局。蔡因決策暫緩採購40奈米製程的設備，造成訂單回流卻錯失良機，市占率被瓜分，加上裁員事件處理不當，被裁員工跑去張忠謀住家抗議，蔡被拔除總執行長職，調接掌綠能新事業，等於是「冰凍」起來。

蔡力行是具備台積電深厚血統的高階管理者，正是中國求之不得的人才。但以蔡現年65歲，不缺名利，就算紫光大力招手、重金利誘，蔡也很難會點頭；主因是蔡看著台積電長大的，深知台積電成功不是可以輕易複製，實在沒必要冠上背叛的惡名。（費特曼）