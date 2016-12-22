中股崩跌 9兆美元債市也飄搖
2016-12-22
〔編譯盧永山／綜合報導〕去年6月中國股市創歷史最高後就崩跌，迄今仍在谷底盤旋，如今同樣的情況又在規模9兆美元的債市重演，過去1週中國公債和企業債遭到投資人大舉拋售，導致公債殖利率飆升，借貸成本升高，促使中國人民銀行向金融機構提供緊急融資，以舒緩流動性吃緊的問題。
中國債市遭棄守，主要因為美國聯準會升息，加上美國總統當選人川普上任後將擴大支出，恐刺激通膨升高，加快聯準會升息速度，導致全球投資人拋售債券。此外，中國當局近來致力於將資金擠出金融體系，阻止經濟裡潛在的泡沫，若官方的行動持續下去，債券價格料將繼續下跌。
包括江蘇蘇美達集團在內，至少有40家中國企業已延後或取消發債，以免冒著被迫支付高利率的風險來出售債券，或是根本賣不掉。蘇美達集團上週表示，已放棄發行1.3億美元的短期債券，主要因為最近債市波動劇烈，將擇期再發行。
股、債市接連出包，中國確實有理由擔心，因中國的金融體系陷入債務危機，易受隱藏壓力的傷害，外國利率升高也可能促使更多中國投資人將資金移到海外，追求更高的報酬率，避開中國經濟放緩的問題。
康乃爾大學貿易政策教授、前國際貨幣基金（IMF）中國區主管普拉薩德（Eswar S. Prasad）表示：「資金出走加劇了中國國內銀行體系的壓力，削弱整個金融體系原本就脆弱的基礎。」
週二中國1年期公債殖利率升至3.11%，較2週前的2.35%激增0.76個百分點。企業債殖利率也同步飆高，因投資人把資金投注於中國經常不透明的企業後，希望尋求更高的報酬率。
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