３大空頭夾擊 人民幣明年恐貶破７

2016-12-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，隨著中國資本外流規模壓倒中國人民銀行（央行）支撐匯價力道，人民幣邁向22年來最大年貶幅，且持續面臨3大夾擊：資本外流、美國加快升息、中國金融市場流動性緊縮的憂慮。選擇權價格反映，投資人押注迄明年第1季底前人民幣將貶破7元兌1美元的機率超過一半。

香港媒體「鳳凰國際」報導，和索羅斯齊名的避險基金阿帕盧薩（Appaloosa）創辦人泰柏（David Tepper）也推薦放空人民幣。泰柏管理約200億美元資產，他認為人民幣被大幅高估，且中國人行大幅降息、降存準率已超過1年，經濟卻沒有復甦跡象，恐需繼續擴大刺激，透過大幅貶值來挽救實體經濟；甚至最壞情況下，人民幣恐像日圓、英鎊般，貶值3成以上。

上海匯市人民幣兌美元週三（21日）收在6.9512元兌1美元，較前日貶0.03%。彭博資訊數據顯示，人民幣兌美元今年已貶值7%，邁向1994年以來最大年貶幅。市場流動性更緊縮之際，外匯交易員對人民幣走勢越來越悲觀，對人民幣進一步走貶的空頭押注激增。

香港麥格理證券中國經濟研究主管胡偉俊表示，由於人民幣貶值的預期越來越強，使投資人正在加碼布局人民幣空頭部位，有鑒於中國資本外流情形、和對中國官方將重新設定公民每年換匯額度的擔憂，人民幣貶值「壓力可能繼續，甚至加劇」。

彭博報導指出，選擇權價格隱含著人民幣明年第1季末貶破7元兌1美元的機率高達50.4%，較2個月前的機率高出1倍多；分析師預測，迄明年12月底前，人民幣恐貶破7.1元兌1美元。離岸人民幣12個月遠期外匯溢價已急飆至今年1月以來新高。

高盛集團分析，今年6月以來，中國每月都有約500億美元的資產流出，11月更達692億美元；從去年8月中國人行重貶人民幣以來，中國資本外流估計已高達1兆美元。法國興業銀行外匯策略師傑森道報告指出，上海在岸匯市人民幣交易量激增，這通常顯示資本外流、人民幣貶值壓力擴大，同時中國也推出遏阻資金外流的新管制措施，建議持續密切關注以評估相關措施是否發揮效力。