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房仲費6％上限 擬取消

2016-09-22

〔記者徐義平／台北報導〕內政部政務次長花敬群昨上午拋出老屋須檢附安檢報告後，下午出席金仲獎頒獎典禮時，又拋出「房仲服務費上限六％」的天花板限制將取消，讓現場房仲業者有人贊成、也有人疑慮。

有業者憂市場機制大亂

花敬群表示，房市交易必須回歸市場機制，尤其是服務費部分，應該將上限拿掉，未來不會有天花板、也不會有地板的限制，應由購屋民眾依據房仲業者所提供的服務來決定服務費用。

東森房屋董事長王應傑說，他贊同由仲介、買賣雙方協議訂立仲介費收取比率，並由市場、區域自行決定；但也擔心，取消恐會造成市場機制大亂、賺取不當價差等現象，造成民眾更疑慮，建議政府再多方思考。

另有業者認為，目前房市交易凍，房仲業早就苦哈哈，有業者打出買賣雙方各付一％服務費來搶客，六％上限根本就沒有意義；服務費收取多寡除與服務品質有關之外，更被房市榮枯左右，市場機制自然會決定收費標準。

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