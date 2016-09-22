房仲費6％上限 擬取消
2016-09-22
〔記者徐義平／台北報導〕內政部政務次長花敬群昨上午拋出老屋須檢附安檢報告後，下午出席金仲獎頒獎典禮時，又拋出「房仲服務費上限六％」的天花板限制將取消，讓現場房仲業者有人贊成、也有人疑慮。
有業者憂市場機制大亂
花敬群表示，房市交易必須回歸市場機制，尤其是服務費部分，應該將上限拿掉，未來不會有天花板、也不會有地板的限制，應由購屋民眾依據房仲業者所提供的服務來決定服務費用。
東森房屋董事長王應傑說，他贊同由仲介、買賣雙方協議訂立仲介費收取比率，並由市場、區域自行決定；但也擔心，取消恐會造成市場機制大亂、賺取不當價差等現象，造成民眾更疑慮，建議政府再多方思考。
另有業者認為，目前房市交易凍，房仲業早就苦哈哈，有業者打出買賣雙方各付一％服務費來搶客，六％上限根本就沒有意義；服務費收取多寡除與服務品質有關之外，更被房市榮枯左右，市場機制自然會決定收費標準。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 台灣國際農業開發公司 陳郁然接掌
- 誆遷幽靈戶詐財 女判刑4個月
- 充電警示燈 警車減碳又防竊
- 2年吸金140億 馬勝案主嫌押回台
- 誆投資詐財 「晶華余董」判賠2672萬
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 叫躁鬱女吃飯 老媽被砍到滿臉血
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 人口老化又少子化！ 安倍把危機當轉機
- 幫友喬事變鬧事 莽男當街對空鳴槍
- 房市震撼彈 未來賣老屋須附安檢
- 自由廣場》在地老化 從空間共用開始
- 笨賊不識貨 扔了9萬紫砂壺
- 學童震災演練 台中副市長示範趴桌下
- 小愛記者會萌樣 像七五三節小女孩
- 海碩盃》盧一哥快刀斬 制伏「長人」晉8強
- 黨產會決議 國民黨永豐帳戶只准存、不准領
- 減重手術變胃潰瘍 有無詐領健保難認定
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 拍賣華視救公視
- 難忘「失冠之痛」 柯瑞發憤要更強
- 保險套＋避孕藥 分手不怕「出人命」
- 纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」
- 崇右視覺系4作品 獲德國紅點獎
- 〈最新上市〉大同電鍋WiFi版
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 不老節邀長輩 打香腸瘋桌遊
- 陽岱鋼博命接殺 助火腿登頂
- 清晨試槍 流彈飛1公里擊中貓纜站
- 李婷宜卸貨補票 鏟肉繼續賺
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 監控路況雨量 中橫洛韶段增8監視器
- 泰晤士報大學排名 台大連4年退步
- 關懷長者 詩人任明信創作兼公益
- 高市第5波勞檢公布 114家違法
- 越南國會：越南將延後批准TPP
- 〈實現我的旅遊夢〉跟隨音樂搖擺─匈牙利島節
- 名間下灣巷道路突塌 將儘速修復
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：房仲費6％上限 擬取消
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分