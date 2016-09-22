老屋買賣須附安檢 耐震怎麼評 價差百萬

2016-09-22

〔記者徐義平／台北報導〕全台三十年屋齡以上老屋近四百萬戶，若未來買賣得附安檢報告，業者質疑，安檢項目多且繁複，報告格式該如何規範？且光耐震初評與詳評費用就差距百倍，「初評」以「棟」為單位，估約萬元內就可完成，但「詳評」以層為單位，一棟加總起來費用可能超過百萬元，民眾能否負擔將是大考驗。

民眾能否負擔是大考驗

台北市結構技師公會理事長婁光銘指出，老屋健檢可分四個部分，包括耐震、梯建（升降梯）、防火及帷幕（外牆磁磚）四個部分；營建署推動的「安家固園」計畫主要只針對耐震部分初評，一棟補助八千元，主要是調出原始圖鑑，並由具有證照的專家到現場對照，實際測量梁柱、牆面的尺寸，作業時間約一天就可完成。

初評主要目的是篩選有無安全疑慮，若要進一步進行詳評，就得分層進行，費用動輒上百萬元。

另外，初評檢定項目規範也是個難題。台北市土木技師公會結構委員會主任委員陳永成指出，以目前的老屋健檢為例，較早推動的北市只有一個定性分析，營建署八月頒定初步評估模式，則包括定性分析及定量分析兩個格式，定性占四十％、定量占六十％，主要是進行結構分析，來了解建物的斷面、尺寸、材料等分析，評估方式比較複雜；因此，未來老屋出售檢附安檢報告的評定項目內容版本應先統一規格。