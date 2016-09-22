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兆豐工會︰特定人士操作倒林全

2016-09-22

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀工會昨重砲抨擊，特定人士為圖官位刻意以「洗錢」議題，不擇手段、大力炒作兆豐案，最終仍以把林全拉下馬為目的，難道本案非得林內閣下台，才能終止嗎？工會呼籲，政府應用相同嚴格的查案標準，一體適用於國內財團，特別是近期發生的樂陞案及ＴＲＦ案，籲主管機關拿出魄力查案。

工會指出，二○一四年兆豐商銀紐約分行美元匯款四．九一億美元誤繕一事，的確是該行疏失，但兆豐案如同「照妖鏡」般，讓特定的名嘴及政客紛紛現出原形。

工會質疑，特定人士為圖官位不擇手段、大力炒作此案，用疑似洗錢議題以達其特定目的，先是清除林內閣「老藍男」的財金首長及公股行庫董總，最終以把林全拉下馬為目的，難道本案非得林內閣下台，才能終止嗎？工會強調，該案自八月十九日爆發以來，各單位抄家式的蜂擁查案至今一個多月，卻未查出有「洗錢」。

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