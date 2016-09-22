曾銘宗向監院告發 政院︰難脫責
2016-09-22
〔記者李欣芳、林良昇／台北報導〕行政院擴大追查兆豐案爆發時金管會與財政部相關部會首長的責任疏失，現任立委、前金管會主委曾銘宗昨卻主動出招向監察院告發，要求監院調查兆豐案；行政院高層官員昨表示，曾銘宗在金管會主委任內，有涉及督導不周的政治責任，未來恐難逃政治責任的追究！
曾銘宗昨至監察院告發兆豐案，監委王美玉出面接受，但曾並未指名告發對象；曾銘宗強調，金管會負責金融監理，財政部負責公股管理、人員派任，對兆豐案是否有責任？是他告發的重要理由，監院和政院調查並行不悖，未來不論哪個單位要約詢，他都樂意接受；若調查結果顯示他在金管會主委任內確有疏失，「我也不會迴避」。
政院幕僚昨會商兆豐銀案的發展，一位政院官員表示，以首長的任期來看，兆豐銀案，馬政府時期的金管會主委及財政部長因在內時間較長，要負起的政治責任自然比較大。
政院高層表示，就算全案最後確定是「誤繕」而非「洗錢」，曾銘宗也有督導不周的政治責任。
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