難怪會出事 Fed官員來台 金管會主委竟不知
〔記者盧冠誠／台北報導〕馬政府的金管會真扯！金管會主委丁克華透露，去年十月美國聯準會（Fed）、紐約Fed、舊金山Fed等四位官員拜訪金管會，最後只上簽到時任銀行局長。代表Fed官員來訪，整個金管會只有銀行局知道，主委、副主委皆不知情。
丁克華︰
當時只上報至銀行局長
丁克華昨在立院答詢指出，從「書面資料」來看，當時Fed來訪未提到「兆豐案」，並由時任銀行局副局長接見，最後上簽到銀行局長。
去年十月金管會銀行局長為詹庭禎，並於今年八月底轉赴台灣金控擔任總經理；他昨晚回應表示，外賓來訪是很普遍的，並沒有特別的事情，所以就沒有往上報。
而一位財金官員指出，其實Fed來台的頻率不高，更不是隨時想飛就飛過來，要來拜訪前，會先透過金管會駐紐約代表辦事處及美國在台協會（ＡＩＴ）聯繫，紐辦掌握到消息後，若回報給台灣的層級只到銀行局，就必須看有沒有再往上報了。
對於「Fed層級」來訪卻未向上回報的機率有多高？該名官員僅低調表示，要看當時清況。
另，金管會目前對兆豐案的行政調查僅針對二○一五至二○一六年，過去幾年金管會、財政部的責任卻未納入，引起時代力量立委黃國昌質疑是「自我閹割」式的鋸箭調查。
黃國昌︰
金管會查兆豐案 自我閹割
黃國昌表示，二○一○至二○一二年兆豐銀行巴拿馬分行因違反洗錢防制規定、存款開戶沒有確認身分、對可疑交易沒有留資料控管、匯款沒有依法留存受益人資料、沒有獨立的法遵長等五大缺失，被巴拿馬監理機關開罰二萬美元，但當時金管會卻沒有做出裁罰。
黃國昌並痛批，如果國外罰過了、台灣不用再罰，這理由可以成立，那為什麼這次金管會要再罰兆豐一千萬元？老早就存在的事情，沒有裁罰也沒有追究責任，私下搓一搓就沒事了，後果是什麼，就是今年被罰了五十七億元。
黃國昌反問丁克華：當初金管會這樣的作為，跟今年比，你覺得當年妥當嗎？足夠嗎？對此，丁克華僅以「那時候我還沒去」回應。
不過，前金管會主委、國民黨立委曾銘宗則說，那個時候自己也不是金管會主委，但以只裁罰二萬美元來看，金額非常小，且是小的缺失，所以當地（巴拿馬）罰就好。
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