張兆順：不排除有客戶洗錢

2016-09-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕兆豐案可能查無洗錢事實？財政部長許虞哲昨表示，兆豐紐約分行在法遵上有嚴重疏失，但是否有洗錢背信、是不是烏龍？現在言之過早，還沒開始查，不只兆豐會查，金管會和法務部也都會追查；兆豐金控董事長張兆順也說，目前發現總行有應申報異常交易而未申報的缺失，且不排除客戶有洗錢，因為看到的開戶資料非常混亂。

全案是烏龍？ 許虞哲︰言之過早

張兆順指出，後續調查重點放在兆豐的客戶是否有洗錢及兆豐是否知情，中秋節時已調出二○一二到二○一四年、紐約分行與巴拿馬兩間分行間的所有外匯交易資料逐筆清查；至於涉及洗錢的帳戶資訊，將從海外拿回匯款申請書追查，具體開戶資料受限於巴拿馬主管機關也正在查，比較難取得，必要時會派員至分行影印資料回來比對。

國民黨立委昨輪番猛批張兆順的適任性。立委賴士葆先開砲認為張專業能力並未優於前任董座徐光曦；費鴻泰則質疑張兆順，不具與美交涉、談判法遵議題能力，逾六十五歲還能破格當上董座；盧秀燕更引網友評價，指張為「阿扁總統御用會計師」，現在又來查洗錢，難受外界尊重。

張兆順嚴正澄清，自己並非阿扁御用會計師，僅幫扁家看過報稅資料，沒有代為申報，這些指控是污衊、人身攻擊；至於自己適不適任，由長官定奪。

民進黨立委吳秉叡擔憂兆豐紐約分行恐再遭罰。他表示，現階段ＮＹＤＦＳ指派的獨立監察人，正在清查二○一二到二○一四年交易是否合規，若有發現問題恐再開罰；張兆順回應，正研議如何因應，目前兆豐內部查得比ＮＹＤＦＳ更快、更清楚。

時代力量主席黃國昌則批評，兆豐遲遲未對蔡友才等人提出假扣押，屆時若蔡脫產，難道五十七億元要全民買單；張兆順回應，九月十九日收到財政部公文後，便與律師研議求償事宜，本週五經董事會通過就可提告，經律師建議，要等訴訟提出後才能假扣押。