兆豐案76可疑帳戶 下週四向立委公布
2016-09-22
〔記者盧冠誠、謝君臨／台北報導〕針對「兆豐案」一七四筆共七十六個可疑帳戶，金管會主委丁克華昨於立法院財政委員會透露，司法單位已透過一些「管道」拿到這些資料，並將於下週四召開的財委會秘密會議，向立法委員公布。
立院財委會將開秘密會議
對於美國紐約金融服務署（ＮＹＤＦＳ）金檢發現二○一二至二○一四年間，兆豐銀行紐約分行有一七四筆匯往巴拿馬箇朗分行已關閉帳戶的匯款退回，涉及違反相關洗錢法令，財委會臨時提案通過，要求金管會於下週財委會秘密會議中，提供匯款紀錄及客戶名單。
丁克華指出，秘密會議當然可以提供相關資料給立委看，但不能拿出來。丁克華說，金管會簽了ＭＯＵ（合作備忘錄），相關資料必須遵守只供金融檢查、監理之用，不能給第三者；但司法單位已逐步扣到這些資料。檢察官在週一取得相關資料，現正積極比對中，會在不違反偵查不公開的情況下，適度對外說明，滿足外界期待。
檢已取得資料 積極比對
對於巴拿馬政府是否可接受（資料供第三者）？丁克華坦言，「不能接受、不太好接受」；而整起兆豐案是否涉及洗錢？他說，這不是金管會能調查的，要由司法單位來查。
台北地檢署昨則發出新聞稿，說明偵辦兆豐案有四大難處。包括一，本案牽涉美、巴兩國，犯罪事證、涉案對象，均無資料可供查證；二，資金流向均在海外，迄未獲相關機關提供資料調查；三，開戶資料亦均在海外，目前仍未能取得任何足以查證之文件；四，兆豐銀巴拿馬地區分行之相關文件多為西班牙文且涉及外國人士，查證費時困難。
北檢指出，有關偵辦此案的相關資料，均持續向金管會及相關機關調取，但因為部分資料受限於與外國政府的保密協議無法索得；不過北檢也說，尊重各機關的立場，將繼續進行調查。
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