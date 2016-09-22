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立委擬修法 櫃姐有颱風假

2016-09-22

〔記者彭琬馨／台北報導〕百貨公司服務人員颱風天到底該不該上班？青年勞動九五聯盟昨與民進黨立委林靜儀、鍾孔炤召開記者會指出，針對百貨業颱風天出勤規定，政府應立法保障勞工權益。鍾孔炤表示，立院已針對勞基法四十條之一提出修法，希望能在這會期儘速通過，讓勞工在颱風天出勤規範比照公務員。

出勤規範比照公務員

根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》第七點，當雇主要求勞工在颱風天出勤時，「宜」加發工資或津貼。林靜儀認為，現行沒有強制力的行政命令，對百貨公司毫無拘束力，颱風假是為了讓大家不要出門，減少災害發生，「到百貨公司購物是很明確非必要的行為」，未來將和勞動部針對特定行業進行討論，除了攸關公眾利益的醫療、大眾運輸等行業外，其他都應一併納入颱風假範圍。

青年勞動九五聯盟理事、專櫃暨銷售人員工會顧問陳曉雯說，根據聯盟調查，莫蘭蒂與馬勒卡颱風來襲時，還是有超過九成專櫃人員出勤工作，在上下班過程中若發生意外，也不知道該向誰求償。鍾孔炤強調，雖然各專櫃公司才是銷售人員真正雇主，若發生職災，百貨公司也要負最終的連帶責任。

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