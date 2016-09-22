兆良董座羅栩亮認罪 盼獲交保

2016-09-22

〔記者楊國文／台北報導〕兆良科技董事長羅栩亮遭控夥同會計師陳功源等人，以虛增公司資本額、造假財報、宣稱獲國際藥廠合作等手法，吸金逾2億元，初估千餘人受害，宛如電影《華爾街之狼》翻版，一審被依證交法、公司法，各判處6年、7月徒刑，高等法院昨提訊在押的羅召開延押庭，羅透過律師表示，絕無逃亡或串供之虞，願以遭查扣的全部財產賠償被害人，盼獲交保，檢方認為仍有羈押必要，高院將在評議後做出裁定。

羅栩亮曾獲台北地院合議庭裁定以650萬元交保，因覓保無著，被押在台北看守所至今，全案上訴高等法院後，審酌其羈押期將於本月29日屆滿，昨提訊召開延押庭；庭訊時，羅栩亮表示：「我全部認罪」，盼獲交保。

羅的律師指出，北院先前已准許以650萬元交保，羅因個人財產和兆良科技的資產遭檢方扣押，以致無力辦理交保，但可看出北院認為羅並無逃亡或串證之虞，且其他判刑更重的被告陳功源（一審判8年）等人都已交保在外，羅應該也能交保；羅的律師認為，交保金額應以原先650萬元減半較可行。合議庭訊問，羅有無賠償被害人或談和解？羅的律師意有所指說，羅被羈押在看守所，無法和被害人談和解，將來願以被查扣的全部財產拿來賠償被害人。