統一超、聯邦快遞合推FedEx便利寄

2016-09-22

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）全台逾5000家門市與聯邦快遞（FedEx）合作，提供「FedEx便利寄」文件寄件服務；聯邦快遞全台零售服務據點，也一口氣擴增至逾6300個。

統一超商表示，去年率先與聯邦快遞合作，推出進口包裹到店取貨服務，現在再進一步提供「FedEx便利寄」文件寄件服務，消費者未來可以同時在7-ELEVEN門市收取聯邦快遞進口貨件，並寄送出口文件。

消費者可隨時於FedEx網站預約寄件，取得繳款代碼，然後到家裡附近的7-ELEVEN，在ibon機台輸入繳款代碼，並列印繳款單，即可辦理FedEx寄件服務。

根據統一超商統計，該通路處理的跨境包裹數量年增率達20%，顯見跨境寄取件需求有增加趨勢。