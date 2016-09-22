北市東區店租每坪2.6萬 全台實價租金最高

2016-09-22

〔記者徐義平／台北報導〕東區店租回溫？根據台北市實價揭露最新資訊，忠孝東路四段揭露一筆月租金75萬元，租賃坪數約28坪，拆算每坪高達2.6萬元的店租實價，該筆交易除了是東區今年唯二單價破2萬元的租金行情，更是今年全台店面實價租金單價最高的，榮登今年店租王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，忠孝東路四段是東區商圈最精華的路段，因此從實價可發現精華路段，仍可出現每坪兩萬元以上的行情，不過，在高店租與中客縮減效應下，陸續也出現閒置店面，且東區店面的換手情況也很常見，顯見當前景氣狀況對業者經營仍相對艱辛，不過若是國際連鎖品牌所承租的店面，當前房租仍有不錯的水準。

從實價資料來看，忠孝東路四段211~240號，今年有兩筆租金實價行情，5月有日系化妝品業者承租18.93坪店面，月租40萬元，換算每坪租金約2.1萬元，而原本該店一度由韓系化妝品業者承租，另外一間店面從實價揭露的資料判斷，應該就是隔壁的店面，不過，8月雖然有實價租賃紀錄，但該店並未出現換手經營的狀況，租賃面積約28坪，月租金約75萬元，拆算每月每坪租金約2.6萬元。

曾敬德表示，東區金店面租金能夠繼續創新高，可能是因為舊租約的租金行情偏低，新租約漲價，或是由國際連鎖品牌業者承租，才比較有可能出現好的租金行情，以目前電商發達、陸客減少、加上景氣狀況並未特別熱絡的狀況下，東區租金行情已經不容易出現整個商圈齊漲的情況。