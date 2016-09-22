群聯上傳重編財報 1元收購永馳

2016-09-22

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）趕在金管會要求的截止日期前，上傳重編的7年半財報，並計畫在月底前以象徵性的新台幣1元，取得董事長潘健成實質控制的永馳、華威達等公司股權。

潘健成並透過聲明稿強調，個人行為都是為了群聯長期發展所作的策略布局，才會運用個人實質控制的公司作為群聯在技術研發、專利布局、拓展市場以及人才培育上的支撐，當年苦撐著群聯成長茁壯的扶植方式，成為他踩的紅線。

群聯遭檢舉未於財報揭露與董事長潘健成實質控制的聯東（已更名為曜成）、華威達及永馳間的交易，涉嫌違反證券交易法之財報不實罪嫌，遭檢調搜索，潘健成以2000萬元交保，並一度限制出境，隨後金管會要求群聯20日內必須重編財報，昨日為最後截止日，群聯召開董事會通過承認重編後的財報，群聯表示，昨日上傳的財報與月初公告的自結數字沒有太大差異。

群聯昨日董事會也通過將以1元取得永馳（Everspeed）集團100%股權，交易完成後，永馳及旗下Cloud、Fast Choice、華威達都將成為群聯100%持股子公司，群聯將取得永馳等全數董事會席次，並派任人員出任董事及監察人，掌握經營決策權。

潘健成也同步發表聲明重申，這16年來他盡最大的努力並全心全力經營群聯電子，他個人的行為都是為了長期發展所作的策略布局，群聯電子目前已在產業界位居領導地位，著實令他感到欣慰。