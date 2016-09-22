太景抗生素新藥 10月中國上市

2016-09-22

〔記者陳永吉／台北報導〕太景*-KY（4157）研發的全新型抗生素─太捷信，確定10月要在中國上市，根據太景的授權夥伴浙江醫藥估計，太捷信的最高年銷售額（peak sale）上看人民幣10億元（約48億台幣），太景昨受此利多激勵，股價攻上漲停。

太景表示，根據浙江醫藥傳來的消息指出，太捷信預計10月在中國上市，是首例取得中國1.1類新藥藥證的台灣新藥，也是第1個在中國上市的台灣新藥。太景指出，2012年與浙江醫藥簽署太捷信生產及銷售授權協議，當時取得800萬美元簽約金（upfront payment），今年6月太捷信取得中國國家食品藥品監督管理總局的口服藥證，太景再獲浙江醫藥支付100萬美元里程碑款（milestone），一旦藥品上市後，根據雙方的授權協議，太景將取得太捷信在中國上市淨銷售額的7-11%權利金收入，這將成為太景營收新動能。

太景表示，太捷信為新型無氟喹諾酮類抗生素，可對抗多種難治的抗藥性細菌，獲中國媒體評為「重磅新藥」，也被中國業界視為「超級抗細菌藥」， 可望作為社區性肺炎一線用藥。

太景指出，太捷信除了授權浙江醫藥於中國製造銷售外，也授權R-Pharm於俄羅斯、土耳其及前獨立國協等13國之專屬權；另外，今年8月授權墨西哥Productos Científicos製藥開發拉丁美洲17國市場；加上文德藥業負責台灣的經銷代理，總計太捷信於全球海內外市場已拓展達32國家。