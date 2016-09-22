台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
2016-09-22
〔記者卓怡君／台北報導〕PCB股王台郡（6269）近期出貨大幅跳升，拿下更多蘋果手機軟板訂單，亞系外資出具最新報告上調台郡營收與獲利，預估台郡第3季營收58.9億元，季增高達70%，創單季新高，因產能利用率提升及高毛利新品加入，單季毛利率可升到26.9%，單季EPS估3.48元，較上季的0.41元，大增750%，第4季營運可望再攀高峰。
台郡先前法說會預估第3季產能利用率季增可達50%，下半年表現優於去年同期，對於蘋果追單傳聞，台郡昨日表示，大客戶這幾個月需求的確「比當初樂觀」，現階段產能持續全面滿載，訂單已經排到明年1、2月。
原本市場對於蘋果新機看法悲觀，但台郡8月率先交出令市場驚艷的成績，單月營收不僅月增30.9%，更較去年同期大增42.6%，在同業中表現一枝獨秀，主要是台郡今年拿下更多蘋果軟板訂單，台郡強項在於光學鏡頭模組，此次iPhone 7 plus首次搭載雙鏡頭功能，台郡訂單滿滿，同時也拿到中國一線手機訂單，推升台郡提早在8月產能就全滿。
外資預估，台郡在蘋果手機軟板的市場佔有率較去年增加了60%之多，而且因台郡控管成本能力佳，加上良率提升，獲利能力將優於同業，預估台郡第3季毛利率可望回升至26.9%，第4季毛利率更可達到28.2%。
亞系外資預估，台郡第4季營收可望再上層樓，單季營收約64.56億元，季增10%，EPS約4.06元，雖然市場價格競爭激烈，台郡成本控管能力相當強，第4季毛利率與EPS可望再成長，目標價上調至112元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台郡
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 台灣國際農業開發公司 陳郁然接掌
- 誆遷幽靈戶詐財 女判刑4個月
- 充電警示燈 警車減碳又防竊
- 2年吸金140億 馬勝案主嫌押回台
- 誆投資詐財 「晶華余董」判賠2672萬
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 叫躁鬱女吃飯 老媽被砍到滿臉血
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 人口老化又少子化！ 安倍把危機當轉機
- 幫友喬事變鬧事 莽男當街對空鳴槍
- 房市震撼彈 未來賣老屋須附安檢
- 自由廣場》在地老化 從空間共用開始
- 笨賊不識貨 扔了9萬紫砂壺
- 學童震災演練 台中副市長示範趴桌下
- 小愛記者會萌樣 像七五三節小女孩
- 海碩盃》盧一哥快刀斬 制伏「長人」晉8強
- 黨產會決議 國民黨永豐帳戶只准存、不准領
- 減重手術變胃潰瘍 有無詐領健保難認定
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 拍賣華視救公視
- 難忘「失冠之痛」 柯瑞發憤要更強
- 保險套＋避孕藥 分手不怕「出人命」
- 纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」
- 崇右視覺系4作品 獲德國紅點獎
- 〈最新上市〉大同電鍋WiFi版
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 不老節邀長輩 打香腸瘋桌遊
- 陽岱鋼博命接殺 助火腿登頂
- 清晨試槍 流彈飛1公里擊中貓纜站
- 李婷宜卸貨補票 鏟肉繼續賺
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 監控路況雨量 中橫洛韶段增8監視器
- 泰晤士報大學排名 台大連4年退步
- 關懷長者 詩人任明信創作兼公益
- 高市第5波勞檢公布 114家違法
- 越南國會：越南將延後批准TPP
- 〈實現我的旅遊夢〉跟隨音樂搖擺─匈牙利島節
- 名間下灣巷道路突塌 將儘速修復
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分