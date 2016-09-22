台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年

2016-09-22

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB股王台郡（6269）近期出貨大幅跳升，拿下更多蘋果手機軟板訂單，亞系外資出具最新報告上調台郡營收與獲利，預估台郡第3季營收58.9億元，季增高達70%，創單季新高，因產能利用率提升及高毛利新品加入，單季毛利率可升到26.9%，單季EPS估3.48元，較上季的0.41元，大增750%，第4季營運可望再攀高峰。

台郡先前法說會預估第3季產能利用率季增可達50%，下半年表現優於去年同期，對於蘋果追單傳聞，台郡昨日表示，大客戶這幾個月需求的確「比當初樂觀」，現階段產能持續全面滿載，訂單已經排到明年1、2月。

原本市場對於蘋果新機看法悲觀，但台郡8月率先交出令市場驚艷的成績，單月營收不僅月增30.9%，更較去年同期大增42.6%，在同業中表現一枝獨秀，主要是台郡今年拿下更多蘋果軟板訂單，台郡強項在於光學鏡頭模組，此次iPhone 7 plus首次搭載雙鏡頭功能，台郡訂單滿滿，同時也拿到中國一線手機訂單，推升台郡提早在8月產能就全滿。

外資預估，台郡在蘋果手機軟板的市場佔有率較去年增加了60%之多，而且因台郡控管成本能力佳，加上良率提升，獲利能力將優於同業，預估台郡第3季毛利率可望回升至26.9%，第4季毛利率更可達到28.2%。

亞系外資預估，台郡第4季營收可望再上層樓，單季營收約64.56億元，季增10%，EPS約4.06元，雖然市場價格競爭激烈，台郡成本控管能力相當強，第4季毛利率與EPS可望再成長，目標價上調至112元。