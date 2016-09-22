iPhone7成本低 蘋果賣3支賺2支

2016-09-22

〔記者陳梅英／台北報導〕蘋果iPhone 7成本結構曝光，根據市調機構IHS Markit提出最新拆解報告，儲存容量32GB的iPhone 7直接材料成本約219.8美元，若加上製造成本5美元，整體成本也才224.8美元，約台幣7000多元，僅為售價649美元的1/3，蘋果賺很大。

該市調機構也指出，與iPhone 6s相比，iPhone 7成本雖然上升了36.89美元，不過蘋果在成本控制方面的表現仍優於三星。IHS分析師Wayne Lam 表示，三星Galaxy S7 的製造成本約為265美元，售價大致與iPhone 7相當。

根據IHS的拆解報告，iPhone 7最貴的零組件仍是4.7吋的觸控螢幕，推估成本約43美元。據了解，該螢幕採用IPS廣視角LTPS面板，供應商主要是韓廠的樂金顯示器（LGD），日本的夏普與日本顯示器（JDI），觸控模組則有台灣的TPK-KY與GIS-KY。

另外，iPhone 7內建A10處理器則是由台積電代工，成本約26.9美元，是排名第3高成本的零組件。

成本第2高的零組件為基頻、射頻和功率放大器模組，約33.9美元；由SK海力士提供的32GB NAND，與三星半導體提供的2GB DDR4 SDRAM則合計為16.9美元。

IHS報告指出，新款的iPhone材料與製造成本上揚，但售價維持不變，顯示智慧型手機市場已日趨成熟，包括三星與蘋果等品牌廠商都面臨找尋新用戶的壓力，否則就必須努力嘗試推出新功能說服現有用戶升級換機，或設法從其他廠商搶到用戶，這種競爭將使蘋果獲利能力受到影響，前兩季蘋果iPhone銷量下滑也可看到跡象。