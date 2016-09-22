Note 7爆炸意外受惠 iPhone 7今年可賣1億支
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕科技網站ZDNet、「蘋果內幕」（AppleInsider）連日報導，蘋果成為勁敵三星Galaxy Note 7手機召回的直接和最大受惠者，iPhone 7熱賣超過預期，零組件供應鏈紛紛接獲急單，南韓IBK證券分析師估計供應商訂單因此激增了17-25%，年底前iPhone 7銷售量可超過1億支。
首爾IBK證券分析師李承宇（音譯）表示，「毋庸置疑，三星Note 7意外事件讓蘋果大大吃補」，美國下令停用及召回容易起火的Note 7手機，以及爆炸事件持續上演，將導致美國用戶轉向購買iPhone。
IBK證券估計，南韓零組件供應商先前接獲的訂單數量約可組裝8000-8500萬支iPhone 7手機，不過，近來訂單已被另外追加了17-25%，這使今年底iPhone 7銷量可望突破1億支。
據ZDNet報導，iPhone 7首波銷售大賣，在美國、中國和英國市場的初始存量已完售一空。首爾Kiwoom證券分析師金智聖（音譯）估計，iPhone 7將會賣得比iPhone 6s更好，尤其在美國、中國網路預購顯示消費者反應熱烈；iPhone 6手機用戶在2年合約後已準備好手機升級，三星Note 7手機召回事件直接帶動了iPhone 7銷售。
南韓HI投資證券分析師宋銀貞（音譯）也認為，在三星召回Note 7後，蘋果透過電信商積極促銷新機活動，將順勢攫取售價在600美元以上的高階智慧手機市場領先地位。
據「蘋果內幕」、ZDNet報導，三星預期週三（21日）在美國恢復Note 7手機的銷售。三星自Note 7出現電池爆炸的報導後，宣布世界性召回問題手機250萬支及免費更換新機行動，但近日也引發實施換機執行不當、零售店新機少或無新機可換的批評。
蘋果這次並未提供iPhone 7開賣後首個週末的銷量，不過相關電信商數據顯示，iPhone 7首個週末銷量和iPhone 6s相當、優於iPhone 5s。
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