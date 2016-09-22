越大越好？中國力促國有鋼廠合併

2016-09-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報報導，中國政府近來力促寶鋼和武鋼或其他國有企業的合併，這些舉動卻顯示，中國政府依舊迷信國有企業越大越好，但並未解決經營效率不彰的問題。

中國政府力促國有鋼廠合併，希望創造足以在全球競爭的國家隊，並削減過剩產能，以因應需求下滑的環境，同時降低各國政府對中國大舉出口廉價鋼鐵的不滿。

但這些舉動並未解決過去經營效率不彰的問題，且國有鋼鐵廠的合併，反而增強國有企業在中國經濟中的戰略地位，與中國政府先前多次宣示，要加強私營部門在經濟所扮演的角色有所矛盾。