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利用新加坡避稅 BHP遭罰7.55億美元

2016-09-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕礦業巨擘必和必拓（BHP Billiton）遭澳洲稅務局裁定須補稅7.55億美元，澳洲當局質疑該公司利用新加坡的低稅率，向亞洲各國銷售大宗商品，對此必和必拓表示不同意，並將可能採取法律行動。

澳洲稅務局正在對涉嫌利用國外較低稅率來避稅的企業展開調查，英國《金融時報》報導，遭調查的跨國企業至少有15家。

力拓集團（Rio Tinto）新加坡子公司也因有類似的活動，同遭澳洲調查，顯示澳洲稅務局正加大打擊企業在海外避稅的力度。

必和必拓週三表示，將對澳洲稅務局的裁定提出異議，並正式拒絕該稅務機關的要求，該公司並指出，若有必要將採取法律行動。必和必拓在聲明中表示，「必和必拓並不同意稅務局的立場，因此，我們反對所有修正的評估決定，並持續捍衛我們的立場」。

澳洲稅務局指稱，必和必拓是透過將一部分的澳洲商品銷售轉往新加坡來避稅，報導指出，必和必拓將澳洲商品出售到亞洲各國之前，會先將商品賣到新加坡子公司，而澳洲稅務局認為出售價格有問題，必和必拓財務總監則對此表示，「這是計算上的爭議而非避稅問題」。

《金融時報》報導，新加坡政府為了促進當地經濟活動，提供必和必拓0%的稅率，使該公司得以將在澳洲開採的大宗商品，向亞洲各國銷售。

必和必拓則澄清，表示所有登記在新加坡的商業活動，包括在該國僱用的150名員工，以及產品的附加價值與獲利，全都與經濟合作暨發展組織（OECD）的準則一致。

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  • 必和必拓遭澳洲稅務局裁定須補稅7.55億美元，澳洲當局質疑該公司利用新加坡的低稅率，來向亞洲各國銷售大宗商品。圖為必和必拓位於澳洲的廠區。（美聯社檔案照）

    必和必拓遭澳洲稅務局裁定須補稅7.55億美元，澳洲當局質疑該公司利用新加坡的低稅率，來向亞洲各國銷售大宗商品。圖為必和必拓位於澳洲的廠區。（美聯社檔案照）

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