〈國際現場〉日本政府考慮出售JDI持股

2016-09-22

《華爾街日報》報導，日本經濟產業大臣世耕弘成表示，除非日本顯示器公司（JDI）改善其虧損狀況，證明自己不只是蘋果的供應商，否則日本政府將考慮出售該公司持股。

日本顯示器是蘋果智慧型手機iPhone螢幕的最大供應商，近來受到市場激烈競爭、強勢日圓及iPhone銷售放緩影響，最近兩個會計年度皆出現虧損，目前正向其最大股東、擁有國營事業背景的日本產業革新機構（INCJ）尋求協助。

世耕弘成接受訪問時表示，他不像過去的日本政治家一般，認為無論如何日本必須對某些企業持股，否則將有危險，他說，「不會用如此單純的方式來考量。」世耕弘成表示，日本絕對必須走高附加價值的路線，與其執著於商品化，更應著眼於其他人趕不上的尖端科技。

2012年INCJ透過合併Sony、日立及東芝的顯示器業務，建立了日本顯示器公司，並在2014年IPO（首次公開募股），IPO價格為每股900日圓。不過，該公司很快陷入困境，股價一直徘徊在當初IPO價格約5分之1的水準。目前，INCJ仍持有日本顯示器35.6%的股份，為最大股東。（編譯王惠慧）