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〈台股青紅燈〉KYC不是肯德基！

2016-09-22

KYC這3個英文字母，最近在台灣恐比KFC（肯德基）還要紅！KYC是Know your customer的縮寫，中文叫了解你的客戶；從今年初爆發人民幣TRF（目標可贖回遠期契約）違約風暴，到近來的樂陞案、兆豐案等，都是跟金融業未落實KYC有關。其實，金融業過去只在乎客戶口袋裡的錢，誰會去重視什麼KYC！

金管會近來裁罰幾個大案，都跟KYC有關。包括台北富邦等7家銀行，因OBU未落實KYC及風險控管，除遭罰4000到600萬元外，還限制部分外匯衍生業務；還有，中信證及中信銀在樂陞案中，對KYC程序執行均不足，也被裁罰300萬元與限制業務；兆豐銀更因海外分行涉洗錢案，被重罰千萬元，公股董事全數更換。

這幾個案子只是凸顯金融業過去多只在乎成本與績效，被媒體美化成「金融忽必烈」的前兆豐金董事長蔡友才，只是其中一例。

金融業要落實KYC不僅得花大錢、還得將客戶往門外推。以反洗錢為例，不僅要蒐集關於企業實際擁有人資料，要釐清所有子公司股權架構，且在反洗錢風險較高地區，更得要求企業交代過往的交易紀錄，提供擁有人的身分證明文件、住址及財富來源，還要連接政治人物（PEP）資料庫核對等。

KYC當然不是KFC，金融業更不該將KYC視同吃西式速食一樣，只講求方便與節省成本，不然麻煩事還會更多。

（費特曼）

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