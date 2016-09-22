FOMC今料聲明 年底前升息機率升
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）結束2天例會，於台灣時間週四（22日）凌晨2點公布聲明、半小時後聯準會主席葉倫舉行記者會說明。聯準會多位官員先前雖表明政策已到了需緊縮的時候，但近來美國經濟數據疲弱，投資人對美國升息預期降低，FOMC料將宣布維持利率不變、或許暗示年底前升息的可能性上升。
金融市場及分析師普遍認為FOMC本次例會升息的機會渺茫，一旦聯準會官員意外決議升息，勢必引發美元急升、全球股匯債市及新興市場投資人恐慌性拋售賣壓出籠。德意志銀行首席國際經濟分析師史洛克表示，「聯準會最不希望巨大意外造成金融市場的動盪不安」。
CNBC、彭博、路透等財經媒體的調查顯示，經濟學家一面倒地（80%至90%）認為美國本月不會升息，逾半多數（54%至近60%）預期將在12月升息。芝加哥商品交易所聯準會利率觀察工具（FedWatch）21日顯示，投資人看待聯準會9月升息的機率僅15%，維持利率不變機率高達85%。
聯準會官員對美國經濟及升息的看法似乎越來越分歧，必須在就業強勁、通膨仍低、製造業和服務業8月疲弱的情況下評估考量。美國今夏勞動市場獲得提振，前3個月新增就業人數平均達23.2萬人、失業率4.9%，就業新增已超過人口增長的速度，不過，聯準會看重的通膨指標仍在1.6%低檔，已超過4年低於目標2%。
FOMC本次例會的觀察重點包括：一，基準利率維持不變，或升息；二，利率前瞻指引是否更強烈暗示傾向很快（或許12月）即將升息，即所謂的鷹式不動（hawkish hold）；三，利率未來走向為何，市場普遍預期今年僅升息1次，關注明、後年升息幅度及較長期利率是否較6月的預期下修。四，未來幾年美國GDP（國內生產毛額）成長率預測；五，影響政策緊縮的風險因素；六，充分就業的水準是否下修，目前4.9%失業率已在聯準會充分就業的預期區間內（4.7%至5%），通膨卻不見顯著上升；七，決策官員投票是否出現意見不一的情形。
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