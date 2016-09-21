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委國希望 促進油價回升

2016-09-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕委內瑞拉石油部長、委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）總裁戴皮諾（Eulogio Del Pino）指出，全球每日原油供應量高達9400萬桶，若要符合需求量，必須減產10分之1，才能與消費量一致。

戴皮諾在接受PDVSA內部電視台訪問時表示，「全球每日石油產量約可達9400萬桶，要符合消費水平，我們必須每日減產900萬桶」；受此消息影響，週二國際油價回軟，布蘭特原油期貨下跌0.78%至每桶45.59美元，西德州中級原油期貨價格下跌0.88%至每桶42.92美元。

《美國之音》報導指出，委內瑞拉正與石油輸出國家組織（OPEC）成員國及非成員國達成能促使油價上漲的協議，戴皮諾表示，合理的原油價格應落在每桶70美元。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）週日也曾說，OPEC成員國及非成員國已接近達成協議，要共同穩定石油市場。同日，國際信用評級機構標準普爾表示，PDVSA提出的債券互換是一種「廉價交易」，無異於違約，此訊息徹底打擊資金短缺的PDVSA為留有經濟命脈所做的努力。

9月26至28日產油國即將在阿爾及利亞首都阿爾及爾的國際能源論壇（International Energy Forum）上舉行非正式會議。《華爾街日報》報導，OPEC秘書長巴爾金都上週曾表示，此次會議非正式決策會議，料會後將不會做出政策決定，不過，巴爾金都也表示，將嘗試在阿爾及爾達成共識，若所有成員國同意，將召開緊急會議做出決定。

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