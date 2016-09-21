《台股青紅燈》量縮怎麼辦？

2016-09-21

台股成交量急縮，不論如何激勵，投資人就是不願進場；生死存亡的關鍵就是量。觀光業也是因為中國觀光客限縮，上下游低迷不振，搞得觀光業走上街頭，「藍八」縣市長舉著九二白旗赴北京求饒；產業興衰的關鍵也是量。

同樣的，一路下修的GDP也是量的概念，指的是一個國家生產的商品與服務的總量。總量不增，甚至減少，即意味總體經濟走疲。因此經濟成長或衰退，仍然唯量是問。若是各種產業的量都在萎縮，台灣經濟怎麼可能好起來？

其實，台灣是一個小型經濟體，加上人口老化與少子化，內需的力度不大，量若要快速增長，實屬不易。因此整天期待GDP有多高，非常不切實際。國人不妨用另一種角度來思考與生活，就是追求質的提升。不論是教育、文化、替代能源、休閒、居住、交通與社群分享等，建立自動化與網路連結，打造新的生活模式。

追求優質的生活，或許才是經濟與科技發展應該走的方向。全球化之後，台灣要跟競爭對手拚量，那是不自量力，只有以質取勝，方可發揮小國的強項。易言之，觀光業、證券業，甚至面板、LED、太陽能、DRAM等四大「慘」業，都應該換個腦袋思考︰量縮了，如何往質的提升上找出路？（多哥）