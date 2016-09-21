《國際現場》Google恐遭印尼追稅4億美元

2016-09-21

蘋果遭歐盟追稅的國際效應持續擴大。路透報導，印尼政府計畫對Google母公司Alphabet追討過去5年欠繳稅款，一旦被發現逃漏稅屬實，Google在印尼2015年連同罰款在內就需補繳最高5.5兆印尼盾（約4.18億美元）。印尼稅務機構專案組主管哈尼夫表示，調查人員週一已前往Google當地辦公室了解案情。印尼稅務官員指控，Google印尼分公司去年繳稅不到營收及應繳增值稅的0.1%。

Google印尼分公司對此重申繼續和當地政府合作，且已繳納應支付稅款。Google大部分在印尼營收被計入其位於新加坡的亞太總部，由於6月時拒絕印尼政府審計要求，已被印尼稅務機構升高為刑事案件。此外，印尼政府也打算對其他在印尼提供內容服務的網路公司追稅；哈尼夫表示，該行業1年廣告營收估計達8.3億美元，其中Google和臉書（Facebook）就占7成。圖為雅加達商家貼有「在Google上給我們評價」字樣的貼紙。（文：編譯楊芙宜）