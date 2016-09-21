| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

中國急追 南韓全球市占衰退

2016-09-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕「南韓國際貿易協會」（KITA）公布報告指出，由於中國在科技和製造業等領域快速趕上，南韓在主要產業領域漸漸失去出口競爭力。

報告說，2015年南韓13項主要出口產品的全球市占率達5.3%，較2011年下降0.4個百分點。南韓主要的出口產品包括半導體、汽車、造船、鋼鐵、平面顯示器、無線通訊設備、電腦和汽車零件等。

相較之下，2015年中國在上述產業的全球市占率從2011年的15.2%升至18.3%。報告說，2015年日本和美國在上述產業的全球市占率也下滑。

「南韓國際貿易協會」表示，過去南韓企業在半導體、汽車和造船等領域擁有全球競爭優勢，如今卻面臨挑戰。

報告說，過去5年，南韓平面顯示器的全球市占率呈現大幅下滑，由23.2%下滑至18.5%，造船業的全球市占率也由24.5%降至21.2%。石化、無線通訊設備、汽車零件、鋼鐵、汽車及家電的全球市占率大抵持平，半導體、工程與電腦出口則略微增加。

產業觀察家表示，南韓企業應持續創新，以因應來自中國的強力競爭，並培育新的成長動力。

「南韓國際貿易協會」國貿專家蒙秉基（Mong Byung-ki）表示，面對中國和日本企業的強力競爭，南韓企業應在製造業領域發展新的成長動能，落實創新和企業重整，以提高全球出口競爭力，特別是南韓企業須在主要出口市場因應中國的快速擴張。

廣告
  • 「南韓國際貿易協會」公布報告指出，由於中國在科技和製 造業等領域快速趕上，南韓在汽車、造船、鋼鐵、平面顯示 器等主要產業領域，漸漸失去出口競爭力。圖為起亞汽車位 於俄羅斯Kaliningrad的組裝廠。 （彭博）

    「南韓國際貿易協會」公布報告指出，由於中國在科技和製 造業等領域快速趕上，南韓在汽車、造船、鋼鐵、平面顯示 器等主要產業領域，漸漸失去出口競爭力。圖為起亞汽車位 於俄羅斯Kaliningrad的組裝廠。 （彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：中國急追 南韓全球市占衰退


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.