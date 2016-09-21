中國急追 南韓全球市占衰退

2016-09-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕「南韓國際貿易協會」（KITA）公布報告指出，由於中國在科技和製造業等領域快速趕上，南韓在主要產業領域漸漸失去出口競爭力。

報告說，2015年南韓13項主要出口產品的全球市占率達5.3%，較2011年下降0.4個百分點。南韓主要的出口產品包括半導體、汽車、造船、鋼鐵、平面顯示器、無線通訊設備、電腦和汽車零件等。

相較之下，2015年中國在上述產業的全球市占率從2011年的15.2%升至18.3%。報告說，2015年日本和美國在上述產業的全球市占率也下滑。

「南韓國際貿易協會」表示，過去南韓企業在半導體、汽車和造船等領域擁有全球競爭優勢，如今卻面臨挑戰。

報告說，過去5年，南韓平面顯示器的全球市占率呈現大幅下滑，由23.2%下滑至18.5%，造船業的全球市占率也由24.5%降至21.2%。石化、無線通訊設備、汽車零件、鋼鐵、汽車及家電的全球市占率大抵持平，半導體、工程與電腦出口則略微增加。

產業觀察家表示，南韓企業應持續創新，以因應來自中國的強力競爭，並培育新的成長動力。

「南韓國際貿易協會」國貿專家蒙秉基（Mong Byung-ki）表示，面對中國和日本企業的強力競爭，南韓企業應在製造業領域發展新的成長動能，落實創新和企業重整，以提高全球出口競爭力，特別是南韓企業須在主要出口市場因應中國的快速擴張。