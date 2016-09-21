三星Note 7 南韓28日重新開賣

2016-09-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，三星電子出現電池門的危機，恐是呷緊弄破碗所致；三星趕在「料無新意」的iPhone 7發表前，Galaxy Note 7新手機發表時間較去年更早10天，壓著供應鏈對功能複雜的手機趕貨，導致鑄下大錯。三星現在希望南韓最快於9月28日、美國於10月21日可重新恢復Note 7手機的銷售。

中國消費者趁火打劫 疑故意加熱

三星Note 7手機因電池存在易於起火或爆炸危險，9月2日宣布全球召回250萬支該款手機，但中國市場則繼續銷售Note 7、不在召回範圍內，主因供應商為新能源科技（ATL）的電池沒有安全疑慮，不同於召回機款電池主要供應商三星SDI公司。不料，中國上週末傳出Note 7手機2起爆炸意外，三星緊急調查後指向外力故意加熱所致，考慮對2名造假手機爆炸的中國消費者提起刑事告訴。

彭博引述消息報導，三星管理層今年初開始陸續耳聞蘋果新世代手機iPhone 7將不會有令人驚艷創新、外觀和前2款iPhone差不多，促使含行動通訊事業部總裁高東真在內主管評估應把握可跳躍領先蘋果的良機，加快Note 7發表速度，他們自信這款配備許多新功能旗艦機種將可讓消費者讚嘆有加。

報導指出，三星早在1年多前就埋下電池危機根源；去年為了力拚超前蘋果，三星把大尺寸手機Note發表日期從9月一舉提早到8月，而今年公司高層獲悉蘋果計劃不會大改新iPhone後，硬把發表日期再次提前10天，至8月3日。

報導說，三星為了滿足消費者手機電池續航力更長、充電更快的要求，Note 7選擇採用電池容量3500mAh（毫安培小時），相較下iPhone 7 Plus僅2900mAh，而趕貨造成供應商較先前更大壓力。美國消費品安全委員會近日報告指出，Note 7出現問題的電池過大，空間緊促容易造成短路。

彭博產業情報分析師Anthea Lai認為，三星錯估問題、太急於打敗蘋果，以致鑄下錯誤。