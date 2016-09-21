聯準會明決策會議 市場憂心突襲升息
〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管市場預估美國聯準會週三（台灣時間週四）會後升息的機率約20%，但部分券商和分析師指出，鑒於美國經濟數據改善和海外風險降低，加上聯準會不想被市場牽著鼻子走，決策人士可能做出令市場意外的決定，不能低估他們採取行動的意圖。
受到近來全球股市動盪及美國8月非農業新增就業人口不如預期、零售銷售和服務業疲弱影響，聯邦資金利率期貨交易顯示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）週三會後升息的機率約20%，英國金融時報對46名分析師的調查也顯示，僅6人認為會升息。
瑞銀估12月會有行動
瑞銀、太平洋投資管理公司（PIMCO）、貝萊德和摩根資產管理公司均認為，FOMC預料在週三會後將維持利率不變，但會在12月採取行動。RBC資本市場分析師波塞利（Tom Porcelli）更強調，9月升息會引起市場恐慌。但部分券商和分析師認為，在聯準會按兵不動的時間超出預期後，市場低估聯準會升息的意圖。
巴克萊︰9月會升息
與聯準會交易的23家一級債券交易商中，有巴克萊和巴黎銀行等2家金融機構認為，FOMC週三會後將會升息，與其他同業和整個債券市場唱反調。彭博指出，這是去年9月以來首次有逾1家債券交易商與市場主流意見不同。
巴黎銀行駐紐約經濟學家羅斯納（Laura Rosner）表示：「沒有完美的時間，經濟數據總會有一些不確定性。儘管過去9個月發生很多意外，讓聯準會延後升息，由於美國就業市場保持強勁，讓聯準會有了利率正常化的機會之窗，我們認為聯準會將抓住這個機會。」
羅斯納表示，8月非農業新增就業人口低於預期和服務業增速減緩，僅是2個單一的數據，無法掩蓋整體就業市場的強勁，過去3個月非農業新增就業人口數據，為1月以來最佳表現。他說，加上英國脫歐後引發的動盪消失，美股全面走高，9月是聯準會恢復升息的最好機會。
美國8月核心通膨年增率達2.3%，優於市場預期的2.2%，為6個月以來最高，也可能促使決策人士有所行動。有「新債券天王」稱號的雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人岡拉克則說，FOMC在週三會後不會升息，但政策聲明會夾帶鷹派的措詞。
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