| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

房價高處不勝寒 北市核貸成數連3季墊底

2016-09-21

〔記者徐義平／台北報導〕台北市房價過高，銀行業「居高思危」。根據統計，北市住宅平均核貸成數不但連三季全台墊底，更長達二十四季平均核貸成數不到七成；房產業者推測，恐是房市低迷，銀行業者對於住宅鑑價及核貸成數轉趨保守，尤其房價偏高、且下修幅度壓力大的雙北市，是更加保守。

根據金融聯合徵信中心發布的第二季購置住宅貸款統計資訊，雙北市本季住宅核貸成數，北市平均核貸成數約六十三％、新北市平均核貸成數約六十六％，分居全台最低成數及第三低。

拉長時間來看，雙北市從二○一○年第二季央行推動信用管制以來，隔季住宅核貸成數就跌破七成，已連續二十四季、六年的時間，平均核貸成數均未超過七成；反觀基隆市第二季平均核貸成數達七十五．四％，為全台最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，自從央行推出選擇性信用管制後，銀行對雙北市住宅鑑價與核貸成數就轉趨保守，就算央行鬆綁後，還是沒有改善；反觀基隆市核貸成數為全台最高，原因可能與某個近兩千戶的大型建案交屋有關，由建商出面統一整批貸款，加上購屋者不少為首購族，也提高整體住宅核貸成數。

廣告
  • 北市住宅平均核貸成數連三季全台墊底。（資料照，記者陳慰慈攝）

    北市住宅平均核貸成數連三季全台墊底。（資料照，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房價
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：房價高處不勝寒 北市核貸成數連3季墊底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.