房價高處不勝寒 北市核貸成數連3季墊底

2016-09-21

〔記者徐義平／台北報導〕台北市房價過高，銀行業「居高思危」。根據統計，北市住宅平均核貸成數不但連三季全台墊底，更長達二十四季平均核貸成數不到七成；房產業者推測，恐是房市低迷，銀行業者對於住宅鑑價及核貸成數轉趨保守，尤其房價偏高、且下修幅度壓力大的雙北市，是更加保守。

根據金融聯合徵信中心發布的第二季購置住宅貸款統計資訊，雙北市本季住宅核貸成數，北市平均核貸成數約六十三％、新北市平均核貸成數約六十六％，分居全台最低成數及第三低。

拉長時間來看，雙北市從二○一○年第二季央行推動信用管制以來，隔季住宅核貸成數就跌破七成，已連續二十四季、六年的時間，平均核貸成數均未超過七成；反觀基隆市第二季平均核貸成數達七十五．四％，為全台最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，自從央行推出選擇性信用管制後，銀行對雙北市住宅鑑價與核貸成數就轉趨保守，就算央行鬆綁後，還是沒有改善；反觀基隆市核貸成數為全台最高，原因可能與某個近兩千戶的大型建案交屋有關，由建商出面統一整批貸款，加上購屋者不少為首購族，也提高整體住宅核貸成數。