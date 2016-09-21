一銀對中曝險比重 降至51％

2016-09-21

海外布局 以新南向為主軸

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一金因痛踩中企倒帳地雷，去年上半年認列虧損一．九億元，今年上半年更大虧七．二億元；第一銀行總經理周伯蕉昨表示，目前對中國曝險占淨值比重已由六十七％降至五十一％，未來海外布局會以政府的新南向政策為主軸，且即將開業的菲律賓馬尼拉分行，將複製柬埔寨的成功經驗。

一銀近年持續深耕東南亞市場，在該區域已有新加坡、胡志明市、河內市、永珍、金邊等五家分行，以及金邊分行轄下六家支行，另設有曼谷及仰光兩家代表辦事處，加計馬尼拉分行後，東南亞營業據點將達十四處。

周伯蕉指出，一銀在柬埔寨深耕超過二十年，現有客戶群中，台商僅占一成多，而菲律賓近年經濟成長率亮眼、內需消費市場大，馬尼拉分行未來將複製金邊分行深入在地市場的成功經驗，積極開拓當地中小企業客群，以提升獲利來源。

除一銀外，華南金獲利主體華南銀行的馬尼拉分行也可望於年底前開業；華銀主管指出，屆時可整合台灣、香港、澳門、中國、越南、新加坡，及歐美地區的分行據點，建構全球金融服務平台，提供更便捷且優質的金融服務與協助。