投資環境惡化 上市櫃自中匯回續創高

2016-09-21

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著中國投資環境變化，根據金管會統計，到今年二月底止，上市櫃公司轉投資中國收益匯回金額為二六九四億元，佔累計原始投資金額二．一六兆的十二．四七％，占比持續創新高；累計匯回金額較去年底增加一三五億元。

金管會官員分析，從統計數據來看，上市櫃公司累計匯回金額是有成長，但自台灣匯出中國金額還是持續增加，尚無法判斷是否為普遍性台商結束中國營運撤回台灣；前三大匯回金額較大的公司，其中南港輪胎及台光電子，分別匯回十五億元與十三億元，匯回理由都是股利返回，另一家是敦南科技，主因是揭露數字調整。

根據上市櫃公司半年報統計，到上半年止，共有一一七一家赴中國投資，較去年底增加兩家；累計投資金額達二兆一五九五億元，較去年底增加一二三億元，以電腦及周邊設備業、電子零組件投資金額較大。

在投資損益上，上市櫃公司今年上半年投資中國收益為九二六億元，較去年同期衰退一八七億元。以上市公司衰退最多、達二○四億元，主要是其他電子業因智慧型手機銷售情況較去年同期下滑造成，上櫃公司收益反較去年同期增加十七億元，主因是電子零組件業市場增溫、客戶訂單增加所致。