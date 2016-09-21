卡位央行總裁？ 辜朝明陳師孟被點名

2016-09-21

兆豐案硬扯彭老連襟關係

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南近期捲入「兆豐案」爭議，一位民營金控高層透露，這是因為有些人長久以來一直在盯著彭淮南，逮到機會即出手；近期金融圈甚至傳出，獨派陣營開始在瞄準下任央行總裁大位。

民營金控高層︰毀彭形象

這位民營金控高層表示，兆豐案與彭淮南根本無關，特定人士卻故意利用前兆豐金董座徐光曦與彭的連襟關係，硬扯在一起，最後還把台北外匯經紀公司董事長鄭智文拉進來，目的是要摧毀彭的形象，且現已成功把徐拉下馬。

「徐光曦是位好人，卻遭受不公平對待！」民營金控高層指出，美國金檢單位發現缺失，通常會寄兩封信到台灣總行，一封給董事長、一封給總稽核，不會交到總經理手上；況且，這次兆豐案案是在二○一五年，當時徐已離開兆豐了。

據了解，徐光曦二○一四年八月自兆豐金總座離職，在此之前，兆豐銀總行每年都有對海外分行積極查核並符合標準，且美國主管機關對紐約分行評等均為「滿意」；但紐約州金融服務署（NYDFS）於二○一五年採取更嚴格的新規定進行金檢，兆豐銀因後續處理不當，才造成現在嚴重的裁罰結果。

民營金控高層指出，美國金檢單位希望金融機構面對問題第一時間是承認，再立刻提改善計畫，這次兆豐案是很嚴重的作業疏失，至於洗錢部分則不太可能，因為如果洗錢的話，「老美早把你抓起來了，哪會給緩衝時間」。

彭淮南本屆任期至二○一八年二月，包括日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、前央行副總裁陳師孟等，皆是目前金融圈討論可能爭取的人選。辜朝明是前總統府資政辜寬敏之子，傳出辜寬敏向總統蔡英文力薦自己兒子到新政府任職，並可從央行副總裁做起，再接下央行總裁，後因辜朝明有雙重國籍而被擱置；至於獨派大老、前總統府資政吳澧培，雖有豐富金融資歷，但因年事已高，被排除在央行總裁人選之外。