難卸責 張盛和︰不知情怎督導

2016-09-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於行政院將擴大兆豐案的行政究責範圍，追究現任及卸任財金首長責任；前財政部長張盛和昨說，「（自己）正正當當，無不可告人之事」，兆豐金未上報遭美國裁罰一事，財政部不知情如何督導？

張盛和獲東吳大學聘為法商講座教授，昨於東吳城中校區舉辦禮聘儀式，但媒體關注焦點仍是兆豐案。張盛和表示，當務之急是先釐清真相，到底有無涉及洗錢？誰洗錢？洗多少？洗給誰？這些都要公布，如果沒有洗錢，也應該說清楚，以平息各界的猜測；若涉及機密，可讓閣揆或總統限閱再對外說明。

對於財政部是否須負行政責任？張盛和說，截至八月四日兆豐主動通報前，財政部一無所知；財政部管的是公股行庫的政策配合度、績效及股權管理等議題，例如打亞洲盃、發展數位銀行等，不會談到個案，可以向國庫署查證，關於兆豐裁罰案的公文、卷宗一件都沒有。他強調，在兆豐通報前，對裁罰案完全不知情，如果兆豐有上報，財政部沒處理或處理不當，才能說督導不周。

對於外界的質疑，張盛和回應，人生就是這樣，會面臨到很多事，但他有堅定的信仰，不必自己申冤，沒有做的事情就是沒有，先前與前兆豐金董座蔡友才的餐敘不是密會，也沒有串供，當時並不知道蔡將被約談。

至於蔡友才的責任，張盛和嘆了一口氣表示，蔡沒有上報應該是覺得分行疏失在他能處理範圍，不知事後會被罰這麼重；至於蔡是否應負全責？他說：「不是我可論斷的。」

張盛和表示，事情永遠都有改善空間，要避免兆豐案重演，未來應明訂哪些重要議題須通報董事會。