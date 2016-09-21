兆豐案 財金三部會今立院報告
〔記者盧冠誠、吳佳蓉／台北報導〕立法院財政委員會今邀財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行副總裁楊金龍等，就「兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰案」的相關過程進行專題報告。
財政部昨於書面報告指出，雖然美國紐約州金融服務署（NYDFS）今年二月就出具兆豐銀紐約分行的金檢報告，但財政部直到八月四日接獲兆豐金通報，才知道該裁罰案；旋即於四日、五日及十三日召開研商會議，與NYDFS就裁罰金額展開協商。
財部將提四大改善措施
報告針對兆豐案提出四大改善措施，包括：強化重大事件通報機制、及時檢討公股代表適任性、強化董事會功能及增進海外人員訓練素質。
報告指出，兆豐金公股董事有義務將NYDFS金檢報告向董事會報告，卻未確實執行；為避免類似事件重演，將修正管理要點，明訂公股董事遇重大事件，除通報金管會外，應同步告知財政部，以利危機處理，後續將明確定義「重大事件」標準。
此外，近期將邀集公股機構董總及學者，就強化董事會的措施展開研商；同時將及時檢討公股代表的適任性，若有失職表現，將遭究責；並將責成公股行庫落實海外分支機構從業人員的教育訓練，強化專業技能，聘用熟知當地法令的專業人才。
央行則在書面報告中表示，為處理兆豐銀行遭美裁罰案，金管會依二○一六年八月二十一日行政院指示，邀集財政部、法務部及央行，成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，央行負責於必要時協助兆豐銀行與紐約Fed聯繫。
央行也重申，僅保有涉及我國境內的外匯交易或匯款資料；若資金移動純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因資金匯出境外後，再進行境外間轉匯，或國銀境外分（子）行與外國銀行間的轉匯，並非央行管轄範圍，亦無須向央行申報。
央行舉例，資金若是由台北匯往兆豐銀行紐約分行，因須申報，央行保有該項匯款資料；但無論國人或外人的資金，若是在兆豐銀行紐約分行與其他第三地間的匯款，因為無須向央行辦理申報，央行自無相關的匯款資料。
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