勞工公務員休假權利不一 林揆願檢討

2016-09-21

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立法委員林淑芬昨於立法院施政總質詢指出，政府主張要讓公務員與勞工休假日期一致，但台灣勞動制度問題在於勞動者休假權利不一，造成命不等值。行政院長林全答詢表示，會要勞動部檢討，或可另訂辦法規範。

勞基法部分條文修正草案內容包括取消七天國定假日，以及「一例一休」制度，頻掀爭議。林淑芬提出對一例一休的看法，並反對政府砍勞工七天國定假日，昨對林全進行質詢時，雙方在質詢台上唇槍舌劍、互不相讓，林全還多次對林淑芬說「妳讓我講完嘛！」

林全強調，一例一休現有縮短每週工時做為配套，雖砍國假七天，但勞工休息時間是增加的。林全說，希望每一次改革都能讓勞工的休息時間變多，改革要一步一步來。對公務員與勞工在颱風天休假條件不一問題，林全允諾，會要勞動部檢討；至於休假制度在國定假日齊一後，也可以再檢討。