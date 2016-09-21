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台北農產運銷公司總座未如預期請辭

2016-09-21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司預定本月二十八日召開董事會，預期將討論總經理與董事人事案，由農委會指派民進黨秘書處主任蔣玉麟接任農產公司總經理，取代現任總經理韓國瑜。記者上週二拜訪韓國瑜時，韓稱將於十九日主動請辭，卻於昨晚改口，稱因農業團體與承銷業者強烈慰留，因此暫時未遞辭呈，目前還在溝通。

韓國瑜十三日在農產公司辦公室受訪時，因罹患眼疾戴著墨鏡，身形明顯消瘦，稱因在農產公司工作，白天是正常上班時間，凌晨開始又是果菜拍賣時段，他幾乎都在場親自把關，導致時常以公司為家，三年多對農產公司感情深厚，對於即將離去相當不捨。

韓國瑜當時說，他確實將在中秋連假後的十九日請辭，並接受台北市長柯文哲邀請，於十月初轉任市政顧問。但事實上，韓國瑜並未在十九日請辭，他表示，因為連日都有農業團體或承銷業者，如台北市蔬菜商業同業公會、青果商業同業公會等農業系統的人前來慰留，甚至發起連署「強烈抗議」，就是希望他能留任，因此暫時留下與慰留者溝通。

對於未來規劃與是否於董事會召開前再有動作？韓國瑜不願多談。

台北市蔬菜商業同業公會、青果商業同業公會團體部分，則因凌晨將是果菜批發市場拍賣時段，此時業者大多就寢，致電並未回應。

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