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拆國光西站 市府不需賠錢 柯︰楊堅持是對的

2016-09-21

〔記者郭安家、郭逸／台北報導〕北市府推動西區門戶計畫，提早與國光客運終止台北西站租約，原傳出國光開價七．八億元拆遷補償，市府還價五千一百萬元，但法務局日前發函指稱，依合約「毋庸賠償」，否則涉圖利罪；但傳出北市府願賠償，台北市法務局長楊芳玲不滿而去職。台北市長柯文哲昨於市議會施政報告表示，楊的堅持是對的，市府依合約拆除「都不需要花錢」。

台北市議員張茂楠昨在議會問柯，楊芳玲辭職是因國光客運案的看法與市長不一樣？柯文哲回應，「她（楊）的堅持是對的。」張反問，「她對、你（柯）不對嗎？」柯表示，「我們沒有對不對問題、理念還是相合，且那個案子現在已進入法院。」

議員黃向羣則問柯文哲，業者明年就要返還土地和建築物，為何要提早解約？柯文哲直言，依照合約，現在拆、以後拆，只要是「政策需要」，北市府都不需要花錢。

台北市交通局長張哲揚補充，根據合約，北市府因國家政策、都市計畫、開發利用必須收回，且不必賠償任何費用，市府已建議業者蒐集、提出「書面資料」，佐證過去與前朝達成的協議，交通局將和法務局討論是否給予補償，「合理的就會給」。

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