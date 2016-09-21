「不是跟市長絕交」北市法務局長楊芳玲准辭
〔記者郭逸、沈佩瑤、郭安家、何世昌／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲前日稱不認同長官理念求去，市長柯文哲昨在北市議會施政報告時多次表示尊重楊請辭的決定，並透過市府發言人林鶴明宣布本週就會准辭；楊昨下午也發表聲明，強調「我的離職不是跟市長絕交」，但覺得自己老是踩煞車，是該換塊新的「煞車皮」了。
楊昨未列席施政報告，仍遭市議員砲轟「太難看」。松菸護樹等民間團體昨午赴市議會門口抗議，批評楊芳玲不敢面對議會砲火，開議期間離職更是不負責任行為。
柯︰尊重楊決定 可以當好朋友
民進黨市議員童仲彥質詢時問柯文哲，楊芳玲突然請辭是否詫異？柯回應：「確實訝異。」柯也打趣地說，有時吃飯不小心牙齒會咬到舌頭、夫妻也會吵架，但沒那麼嚴重，自己和楊沒有當面吵架，只有唸一下給法務局的科長聽；至於是否全力慰留楊，柯回應：「尊重她的意見，可以當好朋友。」其實，為挽救柯文哲一手帶入小內閣的法制專家，北市府秘書長蘇麗瓊安排柯、楊於昨午見面，兩人會面近一小時，相談甚歡，但未談及繼任人選，只有交流法務局業務及部分案件的法律意見。
林鶴明說，本週正值議會開議，楊芳玲也還在請假，職務由副局長林淑華代理，確保議會期間順利說明政務，而柯文哲尊重楊的離職意願，本週就會准辭。
辭意甚堅的楊芳玲昨上午請假在家處理請辭聲明，下午五點發布。楊直言，她曾因國光客運台北西站拆遷補償案和柯文哲嗆聲，起初不滿柯怒斥法務局動作太慢，業者會提告，但她維護法制專業，柯才接受她的說明；她也強調，去職原因不是大巨蛋案的新任主任仲裁人李復甸，市府依法無權決定。
「我的離職不是跟市長絕交。」楊芳玲強調，市府團隊有許多認真為市政打拚的夥伴，離開不是容易的決定，但她覺得自己像塊煞車皮，老踩煞車，也該換塊新的了。
楊芳玲丈夫、國會觀察基金會董事長姚立明昨則向柯喊話表示，現在還來得及把市政搞好，希望柯不要擔心民調，若柯Ｐ現在要選，「我還是會幫」，若大巨蛋續建什麼都不改，他就不支持柯；但他也說，楊是北市府少數可以對柯說NO的人，以後若沒人擔任這個角色，柯會很危險，盼柯轉變領導風格，謙卑聽人意見，不要權力一把抓。
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標題：「不是跟市長絕交」北市法務局長楊芳玲准辭
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